В Кировской области вновь собирались похитить жуковлянские валуны

Активисты уже написали заявление в полицию.
В последнее время территория Жуковлянского карьера, расположенная в Котельничском районе, привлекает всё больше людей. Среди них не только путешественники. Так, на днях неизвестные пытались похитить один из уникальных камней, которые находятся на этой земле.
Как сообщается в группе «Жуковлянские камни», кто-то выкопал крупный валун и приготовил его для вывоза. Активисты предполагают, что у тех, кто хотел похитить камень, не хватило сил с первого раза его погрузить.
В этом году уже был инцидент, когда с охраняемой территории забрали один из камней. К слову, большим округлым валунам и глыбам, находящимся в этой зоне Котельничского района, около 253 миллиона лет. Территории присвоен статус особо охраняемой. Уносить что-либо отсюда нельзя.
Активисты уже написали заявление в полицию. Они сообщают, что за похищение камней предусмотрена ответственность.
Ранее мы писали, что кировская достопримечательность вошла в список мест силы в России.
Фото: vk.com/zhykovlyanskie