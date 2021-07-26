В Кировской области вновь собирались похитить жуковлянские валуны

Активисты уже написали заявление в полицию.

В последнее время территория Жуковлянского карьера, расположенная в Котельничском районе, привлекает всё больше людей. Среди них не только путешественники. Так, на днях неизвестные пытались похитить один из уникальных камней, которые находятся на этой земле.

Как сообщается в группе «Жуковлянские камни», кто-то выкопал крупный валун и приготовил его для вывоза. Активисты предполагают, что у тех, кто хотел похитить камень, не хватило сил с первого раза его погрузить.

В этом году уже был инцидент, когда с охраняемой территории забрали один из камней. К слову, большим округлым валунам и глыбам, находящимся в этой зоне Котельничского района, около 253 миллиона лет. Территории присвоен статус особо охраняемой. Уносить что-либо отсюда нельзя.

Активисты уже написали заявление в полицию. Они сообщают, что за похищение камней предусмотрена ответственность.

Ранее мы писали, что кировская достопримечательность вошла в список мест силы в России.

Фото: vk.com/zhykovlyanskie