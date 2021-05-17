В Кировской области водитель погиб из-за вспыхнувшего баллона с газом

Авария произошла 14 мая в Кильмезском районе.

Во время пути в автомобиле ВАЗ-21070 произошла утечка газа из бытового баллона, который лежал в багажнике. От жары газ воспламенился, и машина вспыхнула. В результате происшествия погиб 67-летний водитель легковушки.

Всего за пятницу и выходные в Кировской области произошли 22 аварии, в которых пострадали 30 человек. Так, в субботу у поворота на Радужный водитель такси «Убер» врезался в опору освещения и вылетел в кювет. В результате происшествия пострадали его пассажиры: 16-летняя девушка и 22-летний парень.