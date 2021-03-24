В Кировской области водитель получил 5 лет колонии за пьяное ДТП

Смертельная авария произошла 6 июня прошлого года в Кирово-Чепецком районе.

49-летний мужчина на «УАЗе» сбил 18-летних парня и девушку, которые шли по краю проселочной дороги. После этого водитель съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП девушка погибла, а ее спутник оказался в больнице с травмами. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи, в момент ДТП водитель «УАЗа» был пьян. Суд признал мужчину виновным и вынес приговор – 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что кировчанку будут судить за сбитую насмерть 20-летнюю девушку.