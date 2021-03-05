В Кировской области водитель японского авто врезался в грузовик и погиб

Авария произошла в Советском районе 4 марта.

Как рассказали в областной автоинспекции, 32-летний водитель автомобиля «Хино» врезался в едущий впереди него грузовик «Вольво». В результате столкновения легковушку отбросило на попутный «Киа», за рулем которого была 54-летняя женщина.

В аварии погиб водитель «Хино». В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествия.

Ранее массовая авария произошла неподалеку от Кирово-Чепецка. В ДТП получила легкие травмы 26-летняя девушка.

Фото: ГИБДД по Кировской области