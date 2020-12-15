В Кировской области волк-одиночка заглянул в деревню

Непрошеного гостя видели жители деревни Пишнур и села Чистополья Котельничского района.

По словам очевидцев, волк-одиночка бродил по окраинам населенных пунктов в ночное время. Об этом сообщает «Котельничский вестник».

Охотники говорят, что хищник, вероятнее всего, подранок и нападать не будет. Однако на всякий случай советуют на улицу в ночное время не выходить.

Случаев нападения волка на людей или животных пока не зафиксировано. Между тем, в прошлом году в Котельничском районе волк загрыз собаку, которая гуляла у леса.

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