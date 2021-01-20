В Кировской области волки съели собаку

Очередное нападение произошло в Верхнекамском районе.

По словам жителя поселка Рудничного, хищники растерзали и съели его собаку.

Пес охранял двор, сидя на цепи. Еще вечером он был жив, а наутро от него остались лишь клочки шерсти и пятна крови на снегу. О происшествии хозяин собаки рассказал в группе «Злой кировчанин».

Прошлой осенью Верхнекамский район пережил настоящее волчье нашествие. Звери близко подходили к домам, заходили на огороды, убивали собак. Стая волков несколько месяцев пугала сельчан. На помощь пришли охотники. Большой группой они отправились в лес, выследили стаю и убили семерых хищников.

Как отчитались в минлесхозе, в прошлом году в Кировской области было отстрелено 230 волков. Больше всего опасных хищников добыли в Белохолуницком районе.