В Кировской области восстановили движение по 3 мостам

После половодья в Кировской области снова открывают понтонные мосты.

На сегодняшний день движение открыто по трем переправам: по мостам у поселка Камский и у деревни Светлаковы в Афанасьевском районе и по мосту у деревни Красавино в Лузском районе.

Закрытыми из-за высокого уровня воды остаются 15 мостов в 11 муниципальных образованиях: Белохолуницком, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском и Советском районах, а также в Каринторфе (Кирово-Чепецк).

Жители всех отрезанных населенных пунктов обеспечены предметами первой необходимости, продуктами и лекарствами.

По данным Кировского ЦГМС, на 11 мая на большинстве рек области отмечается спад воды. Подъем в пределах 4-6 сантиметров в сутки продолжается лишь в низовьях Вятки.

Напомним, что пик половодья в этом году был отмечен 2 мая. С 3 мая вода пошла на спад.