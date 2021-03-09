В Кировской области возбудили уголовное дело из-за девочки, которую высадили из автобуса

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления несовершеннолетнего в опасности. Главный фигурант — кондуктор, который высадил из автобуса 12-летнюю школьницу.

Об инциденте мы писали ранее. Известно, что у девушки не хватило всего одного рубля, чтобы заплатить полную стоимость проезда. Школьница ехала с тренировки по акробатике. Ей предстояло возвращаться домой на общественном транспорте с пересадками.

В результате кондуктор высадила школьницу. На улице стояли 20-градусные морозы, денег у ребёнка не было, телефон начал разряжаться. Девочку забрали близкие на такси. После произошедшего она заболела. Родители забили тревогу.

К слову, всё случилось за несколько дней до вступления в силу закона, который запрещает высаживать детей из автобусов, троллейбусов. Но кондуктора всё равно ждёт наказание.

Органы дознания возбудили уголовное дело по факту оставление несовершеннолетнего в опасности. 8 марта прокуратура признала возбуждение законным. Ход расследования, а также проверка работников автотранспортного предприятия находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.

Фото предоставлено региональной прокуратурой