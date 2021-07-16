В Кировской области возможны временные отключения телерадиосигнала

19-25 июля на территории Кировской области возможны кратковременные перерывы трансляции сигнала радиотелевизионными передающими станциями.

В это время на станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Все отключения согласованы с вещателями.

Отключения произойдут на передающих станциях в Кирове, дер.Ключи (обслуживает населённые пункты Богородского, Зуевского Кильмезского, Кирово-Чепецкого, Немского, Унинского и Фалёнского районов) и с.Цепочкино (Кильмезский, Лебяжский, Малмыжский, Немский, Нолинский и Уржумский район).

Подробная информация здесь.