В Кировской области впервые провели хирургическую операцию колопроктологического профиля

С подобными проблемами сталкиваются 11% женщин после родов, но мало кто обращается за помощью.

Медики больницы скорой медицинской помощи провели уникальную операцию колопроктологического профиля. Подобного в нашем регионе до них не делал никто.

Подробности рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.

На операционном столе оказалась женщина. Она три года назад она родила малыша. Во время появления на свет ребёнка у роженицы оказались повреждены мышцы и связки. Как результат — после родов у неё развились проблемы, в числе которых и недержание.

Врачи провели операцию. Они сделали пластику на мышцах, убрали дефекты. После вмешательства уже через несколько дней утраченные ранее функции у женщины восстановились. За это она очень благодарна медикам.

Ранее подобных операций в Кирове не делали. Хотя проблема существует у 11% рожавших женщин. Большинство из них стесняются обращаться за помощью.

Фото министерства здравоохранения Кировской области