В Кировской области врачи спасли женщину, на которую напал бык

Инцидент произошел в Котельничском районе в конце мая. На работницу фермы Ольгу Замятину напал бык.

На ферме Ольга работает уже 15 лет. Среди ее питомцев – не только коровы, но и бык. Ольга кормит его и отправляет обратно в загон. Как говорит женщина, агрессию он начал проявлять еще зимой, а в мае боднул ее, когда она загоняла его в стойло. На место ЧП вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли сначала в Котельничскую ЦРБ, а потом в областной Центр травматологии.

Медики диагностировали у Ольги множественные оскольчатые переломы таза, перелом обеих седалищных и лонных костей со смещением. Женщине сделали несколько операций по стабилизации костей и остеосинтезу. По словам завотделением множественной и сочетанной травмы Николая Гарькавого, вмешательства прошли успешно, и пациентка чувствует себя хорошо. Однако для восстановления в течение ближайшего месяца Ольге придется соблюдать постельный режим.

Отметим, что в конце марта в Котельничском районе произошел аналогичный случай. Агрессивный бык внезапно набросился на животновода и причинил женщине серьезные травмы. За жизнь пострадавшей медики боролись 2 дня.