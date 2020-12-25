В Кировской области встретили редкую птицу из Норвегии

Птицу оляпку на одном из водоемов снял на видео кировчанин Юрий Калиногорский. В России оляпка обитает преимущественно в северных краях – на Кольском полуострове, на Урале. Во многих регионах она занесена в Красную книгу.

— В прошедшие выходные впервые в жизни увидел оляпку. Я провел почти весь день, наблюдая за ней. Удивительная птица, можно сказать, пингвин северных широт, — написал Юрий под видео.

Эта птица, которую еще называют водяным воробьем, знаменита своей устойчивостью к низким температурам. Оляпка может нырять в воду при 30 градусах мороза благодаря своему непромокаемому оперению.

В Кировской области эта птица бывает преимущественно пролетом и встречается очень редко. Но иногда оляпки зимуют в наших краях.

Ранее мы писали, что в Кировской области по городу гуляла бесстрашная лиса.

Фото: Николай Горбачев, оляпка на реке Плоской, Коминтерн