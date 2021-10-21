В Кировской области ввели экспресс-тестирование на COVID-19

В Кировской области появились экспресс-тесты на коронавирус. Система быстрого тестирования была внедрена по поручения Президента РФ Владимира Путина.

Экспресс-тесты представляют собой такой же мазок, как и обычный ПЦР-тест. Однако они позволяют узнать результат намного быстрее – в течение 10-30 минут.

По словам главы областного минздрава Андрея Черняева, они будут применяться в больницах в экстренных ситуациях как дополнительный метод диагностики параллельно с мазками.

В частности, экспресс-тесты будут проводить пациентам с выраженной клинической картиной COVID-19. Также их будут делать тем, кто контактировал с заболевшим. В остальных случаях будет использоваться стандартный ПЦР-тест.

Положительный экспресс-тест не требует дополнительного подтверждения. Для контроля результатов лечения пациентам будут проводить обычную ПЦР-диагностику. Для медиков уже проведена обучающая конференция о том, как работать с экспресс-тестами.

По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, количество проводимых тестов на коронавирус и скорость подтверждения результатов обусловливают высокую выявляемость COVID-19. В настоящее время в регионе ежедневно проводится более 8 тысяч тестов на ковид.

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