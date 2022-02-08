В Кировской области выберут лучший судебный участок

Региональное министерство юстиции проводит конкурс «Лучший судебный участок Кировской области».
Конкурсная комиссия будет оценивать результаты работы за прошлый год по балльной шкале. Основными показателями станут:
- организация ведения судебного делопроизводства;
- соблюдение сроков предоставления, качество и полнота учета ведомственной статистической отчетности;
- организация ведения архива;
- работа с интернет-сайтом судебного участка;
- финансово-хозяйственная деятельность на судебном участке;
- соблюдение служебной и исполнительской дисциплины работниками аппарата мирового судьи;
- уровень знания антикоррупционного законодательства работниками аппарата мирового судьи;
- профессиональное развитие работников аппарата мирового судьи;
- участие работников в социально-значимых мероприятиях.
Победителям конкурса вручат дипломы I, II и III степени.
Заявки на участие принимаются до 1 марта.