В Кировской области выбрали лучшую школу искусств

В Кировской области назвали лучшую школу искусств. Ей стала Вятская детская школа искусств города Кирова. Такое решение приняла отборочная комиссия по итогам регионального этапа конкурса.

Выбрало жюри и лучшего преподавателя в сфере искусств. Им стала Ольга Надеждина, сотрудник первой детской музыкальной школы города Кирова. Ранее Ольга Александровна была отмечена дипломом I степени за педагогический талант в искусстве. Многие из ее учеников уже окончили консерваторию и преподают в школах.

В жюри в Кировской области вошли руководители 4 культурных учреждений региона. Документы лучших в искусстве будут направлены на II этап конкурса – всероссийский.

Фото: vk.com/public132864809