В Кировской области выбран лучший МФЦ

Ежегодное состязание традиционно показало высокий уровень подготовки универсальных специалистов.

Сеть МФЦ создана в Кировской области в 2013 году. Главная задача учреждений — оказание населению комплекса услуг в режиме «одного окна», в максимально комфортных условиях. Как справляются специалисты, и призван выяснить конкурс профессионального мастерства.

В этом году в нём участвовали территориальные отделы Кирова, Вятских Полян, Афанасьевского, Уржумского районов. В результате первое место досталось Вятским Полянам.

По словам и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексея Сухих, который является председателем жюри конкурса, все МФЦ демонстрируют высокое качество оказания услуг населению.

— Поэтому каждый год участникам конкурса всё сложнее доказывать своё превосходство, соревнуясь с лучшими из лучших, — подчеркнул Алексей Сухих.

Также конкурс подразумевал номинацию «Лучший универсальный специалист». Сотрудницы МФЦ должны были пройти профтестирование, собеседование, приготовить творческий конкурс. В результате первое место оказалось у Ирины Филимоновой, эксперта МФЦ по Октябрьскому району Кирова.

Победители регионального этапа смогут представить Кировскую область на всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Александр Папырин