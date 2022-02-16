В Кировской области выделили дополнительные средства на питание школьников и студентов

С 1 февраля 2022 года в Кировской области проиндексировали стоимость льготного питания льготных категорий школьников и студентов СПО.

Как пояснили в минобразования, индексация была проведена в связи с ростом цен на продукты и увеличением количества приемов пищи для учащихся кадетских корпусов.

Суточная стоимость льготного питания для школьников из малообеспеченных семей и отдельных категорий студентов государственных колледжей и техникумов выросла на 40 процентов.

Стоимость питания учащихся в интернатах государственных школ увеличилась до 200 рублей/день.

Стоимость питания обучающихся Кировского кадетского корпуса увеличена до 238 рублей/день.

Как пояснила глава минобразования Ольга Рысева, питание по указанным расценкам школьники и студенты получают в дни посещения занятий. Для воспитанников интернатов питание организуется каждый день.

Отметим, что данную меру соцподдержки в 2022 году получают более 9 тысяч учащихся в Кировской области. На эти цели предусмотрено 83,6 миллиона рублей.

Еще одна мера поддержки семей с детьми – обеспечение бесплатным горячим питанием школьников с 1-го по 4-й классы. В текущем году бесплатно кормят 64,4 тысячи школьников региона.