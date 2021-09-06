В Кировской области выделят квартиры врачам и педагогам в домах для переселенцев

Врачи и педагоги получат квартиры в домах для переселенцев из ветхого жилья в селе Буйское. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки губернатора Игоря Васильева в Уржумский район.

Как подчеркнул глава региона, с 2019 года в Кировской области действует программа по переселению граждан из аварийного жилья. Она реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». До этого расселение происходило в рамках адресной областной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда». По этой программе и были построены 2 двухэтажных дома в селе Буйском на улице Курортной, 29 и 31.

В настоящее время в 26 квартирах проживают 60 человек. Еще 2 квартиры оставлены для молодых специалистов. Планируется, что в одной из них будет жить учитель средней школы села Буйское, а в другой – врач общей практики.

— Это современное жилье с хорошим ремонтом, — отметил губернатор Игорь Васильев.

Жители довольны, и неудивительно – многие из них раньше жили в неблагоустроенных домах, без водоснабжения, отопления и газа.

Отметим, что в настоящее время в Кировской области расселяются дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Данная программа рассчитана до 2025 года, но ее планируют завершить досрочно. После этого Кировская область сможет принять участие в новой программе по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

До конца 2021 года в Кировской области планируется переселить из аварийного жилья 1200 человек.