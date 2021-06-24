В Кировской области выделяют средства на содействие самозанятости безработных

В бюджете области на текущий год предусмотрено 5,4 млн рублей на реализацию мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан.

Как сообщает региональное министерство финансов, поддержку в организации собственного дела планируется оказать 945 жителям.

Центры занятости населения предоставляют единовременную финансовую помощь при государственной регистрации граждан в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства — в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице.

Кроме того, граждане могут рассчитывать на единовременную помощь на подготовку документов при госрегистрации, оплату государственной пошлины, услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов — в размере фактически произведенных расходов, но не более 10 тысяч рублей.

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