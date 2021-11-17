В Кировской области вынесен приговор по делу об убийстве на озере Шайтан

Суд вынес приговор жителю Татарстана, совершившему убийство на озере Шайтан в Кировской области.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля. 2 компании молодежи отдыхали на берегу озера Шайтан и употребляли алкоголь. В какой-то момент между двумя молодыми людьми, не знакомыми ранее, произошел конфликт.

Парни отошли в сторону, чтобы выяснить отношения. Словесная ссора переросла в рукоприкладство, в ходе которого 19-летний житель Татарстана ударил 25-летнего оппонента по голове. От полученной травмы молодой человек скончался на месте.

По факту случившего было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в содеянном. Суд приговорил молодого человека к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.