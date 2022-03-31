В Кировской области вынесли приговор трем адвокатам-коррупционерам

В Кировской области суд вынес приговор трем бывшим адвокатам коллегии «Кодекс» за мошенничество и взятки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Все трое осужденных были членами некоммерческого партнерства «Коллегия адвокатов Кировской области «Кодекс» и оказывали юридическую помощь кировчанам. Одной из их клиенток стала жительница Кирова.

От ее лица адвокаты передали потерпевшей стороне 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом женщине сообщили, что потерпевший требует 100 тысяч. 80 тысяч юристы присвоили.

У этой же женщины адвокаты похитили деньги в сумме 1,7 миллиона рублей, убедив женщину, что за эту сумму смогут смягчить приговор ее сыну. При этом никакой возможности повлиять на приговор юристы не имели.

Также летом 2019 года обвиняемые передали сотруднику СИЗО-1 80 тысяч рублей. За эти деньги они просили оставить своего клиента отбывать весь срок наказания в следственном изоляторе.

Преступление было раскрыто при участии сотрудников УФСБ и ОСБ УФСИН. На юристов завели уголовное дело по 4 статьям УК РФ. Суд признал всех троих виновными. Двое адвокатов получили реальные сроки – по 8 и 7 лет колонии общего режима, а также штрафы в размере 1 миллиона и 900 тысяч рублей. Третий, бывший лишь посредником во взяточничестве, отделался штрафом в размере 500 тысяч. Помимо этого, все осужденные лишены права заниматься адвокатской деятельностью на 5 и 3 года соответственно.