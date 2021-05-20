В Кировской области вырастут Сады Памяти

В Кирове прошла вторая по счету (и одна из самых массовых) акция «Сады Памяти». Посадить символическое дерево в память о погибших на войне на один из участков за 19 километров от города приехали представители самых разных организаций и ведомств.

На участке неподалеку от Порошино участники акции высадили 5 тысяч саженцев сосны.

— Приживаемость 99 процентов, особенно если завтра пойдет дождь, — отметили представители лесоохраны.

К мероприятию присоединился губернатор Кировской области Игорь Васильев и члены областного правительства и ОЗС.

— Наша акция проходит сразу после Дня Победы. Мы занимаемся восстановлением лесов и одновременно сохранением памяти. Лес растет долго, и лесники редко видят плоды своего труда. Эти деревья вырастут лет через 80. Зато это увидят наши дети и внуки. В нашем крае много богатств, и одно из них — лес. И мы традиционно внесём свой вклад в сохранение природных богатств и отдадим дань памяти тем, кто почти 80 лет назад ушел на фронт из Кировской области или остался в тылу и создавал задел для наших войск. А теперь придется немного потрудиться, — сказал глава региона.

Всего в рамках акции в Кировской области планируется посадить 717 тысяч сеянцев на площади 210 гектаров.

— У нас был конкурс, для которого я писала статью о том, как в школе мы садили деревья, как это было весело, и здорово. И сегодня я здесь, чтобы вспомнить, повторить и показать детям, что это сейчас есть и что возможно возобновить такие посадки и сделать их регулярными, — говорит Марина Гребенкина, сотрудница горадминистрации.

Екатерина Облакова, волонтёр движения «Сады Победы» рассказала, что приехала сюда «за дочку».

— Я как бы волонтёр от волонтёра. Два моих дедушки воевали, один выжил, второй нет. Хотелось внести свой вклад в это большое дело, прикоснуться к памяти…

Всего в рамках проекта «Сады Памяти», который проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», в Кировской области планируется посадить 717 тысяч саженцев на площади 210 гектаров.

Фото автора и Александра Папырина