В Кировской области вырос спрос на дачи и агрономов

Дачной статистикой поделились специалисты сервиса «Авито».

Во время пандемийного года преимущества наличия дачи оценили многие россияне. Это привело к росту спроса как на сами дачи, так и на сопутствующие услуги.

По данным аналитиков сервиса, в Кирове спрос на услуги садовников, ландшафтных дизайнеров и других «дачных» специалистов вырос на 58 процентов. Спрос на ремонт садовых домиков и хозпостроек увеличился на 73 процента. На 44 процента чаще кировчане стали заказывать строительство бань. И аж на 138 процентов вырос спрос на благоустройство участков.

В будущем году кировчане, как и другие россияне, планируют активно заниматься апгрейдом своих дач. Наиболее активные дачники – россияне в возрасте 55+. Таких по результатам опроса отметилось 92 процента.

Предложение на дачном фронте также увеличилось. В разных городах России рост количества разноплановых специалистов, занимающихся благоустройством дач, составил от 15 до 63 процентов. В Кирове эта цифра выросла на 28 процентов.

Ранее мы писали, что в Кировской области предложили развивать сельский туризм.