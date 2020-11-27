В Кировской области выросли ледяные цветы

Очень красивое природное явление сфотографировали сотрудники Нургушского заповедника.

Цветы в Нургуше «выросли» прямо на ветках.

Как рассказывают метеорологи, ледяные цветы образуются, когда вода из влажного воздуха конденсируется на поверхности молодого льда в виде кристаллов. К сожалению, красота недолговечна. Как только лед становится толще, цветы «исчезают».

Ледяные цветы считаются редким явлением. Однако в последние годы наблюдать их можно все чаще. Не так давно необычные кадры ледяных цветов на первом льду сделала кировчанка Ольга Михалицына.

Фото: nurgush.org, vk.com/sibir_olya