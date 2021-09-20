В Кировской области вырубили «лишний» лес на 1,2 миллиона рублей

В Кировской области выявили переруб леса на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Сотрудники ведомства проверили соблюдение законодательства в сфере лесопользования в Свечинском районе. В ходе проверки было выявлено, что 2 арендатора – ООО «Агропромснаб» и ООО «Лесбытсервис» незаконно вырубили лес.

Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Причиной незаконной вырубки стало отсутствие контроля арендаторов при заготовке древесины.

Прокуратура направила в суд иски в целях возмещения полученного ущерба. Суд признал требования законными. С арендаторов взыскали компенсацию.