В Кировской области вывели новые сорта смородины и лука

Сотрудники аграрного научного центра Северо-Востока имени Рудницкого вывели 4 новых сорта сельскохозяйственных культур. Это смородина «Ариэль», ячмень «Боярин», лук-шалот «Надежный» и полевой горох «Вятич».

Все сорта адаптированы к вятским условиям: перепадам температуры и короткому световому дню и устойчивы к вредителям. На их создание ушло порядка 15 лет.

Новые культуры были выведены благодаря бюджетному финансированию. Ориентированы они на садоводов-любителей, которых в Кировской области большинство.

Накануне стало известно, что селекционно-семеноводческий центр по зерновым и зернобобовым культурам АНЦ Северо-Востока имени Н. Рудницкого получил федеральный грант в размере 90 млн рублей на внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс.

По словам зампреда областного правительства, министра сельского хозяйства Алексея Котлячкова, эти средства будут направлены на развитие финансовой и производственной базы. Это позволит повысить качество сельхозкультур и увеличить объем производимой продукции.