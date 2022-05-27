В Кировской области выявили 100 преступлений, совершенных ОПГ

За прошлый год и с начала текущего в Кировской области выявлено свыше ста преступлений, совершённых в составе организованных групп.

Как сообщили в региональной прокуратуре, за этот период к уголовной ответственности привлечено 74 человека.

В ведомстве подчеркнули, что пресечь деятельность ОПГ удалось благодаря взаимодействию с МВД, ФСБ, ФСИН и Следственным комитетом.

Это, в частности, касается торговли наркотиками. Из незаконного оборота изъято около 35 кг наркотических средств и психотропных веществ, которые были подготовлены к сбыту или уже реализованы, в том числе участниками организованных преступных групп и сообществ.