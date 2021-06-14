В Кировской области выявлено 117 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Кировской области выявлено 117 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По его данным, ежедневно увеличивается количество пациентов в инфекционных госпиталях. Кроме того, растёт число пациентов, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме, с большой нагрузкой работает скорая помощь.

На стационарном лечении находятся 1869 человек, 82 пациента с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 12 – на искусственной вентиляции лёгких, выписано144 человека.

Лабораториями области за сутки выполнено 2445 исследований на коронавирус, бригады скорой медицинской помощи обслужили 1776 вызовов.

Министерство здравоохранения призывает жителей региона вакцинироваться для защиты от тяжелых форм заболевания.