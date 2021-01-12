В Кировской области юный водитель переехал пешехода

43-летний мужчина лежал на дороге.

В понедельник вечером на трассе Оричи – Зенгино произошла авария. Около 17 часов молодой водитель не заметил в темноте на дорожном полотне тело мужчины и проехал по нему на своей «Ладе».

18-летний водитель понял, что проехал не по твердому покрытию. Остановился, вызвал инспекторов ГИБДД. 43-летний пешеход скончался. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Кировской области бдительные жители помогли полицейским поймать нетрезвого автомобилиста.

Фото: vk.com/gibdd43