В Кировской области за пропавшего бигля обещают 50 тысяч рублей

В Кировской области пропала собака породы бигль. За найденного пса хозяева обещают вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Информация о потеряшке появилась в соцсетях. Как следует из объявления, бигль по имени Пряня пропал 17 октября около 11.30 на трассе деревни Пиштань Яранского района. Пес был в сером ошейнике с номером телефона, а на животе у него было клеймо.

— Если кто-то видел или нашёл ее, просьба позвонить по номеру телефона 89226633570. Нашедшему вознаграждение 50 тысяч рублей, — говорится в посте.

Участники группы «ДП Йошкар-Ола», где размещено объявление, предположили подвох. Подписчики засомневались, что вознаграждение может быть таким большим. Другие же ответили, что никакого подвоха здесь нет.

— Собака этой породы стоит до 40 т.р. Член семьи как никак, — написала участница сообщества.

Фото: vk.com/dp_yo