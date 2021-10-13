В Кировской области за пропавшего кота обещают вознаграждение в 20 тысяч рублей

Животное пропало на загородной трассе.

Паблик «Типичный Котельнич» опубликовал сообщение о пропавшем коте по кличке Барсик. Животное очень красивого окраса. По словам его хозяев, Барсик член семьи, и сейчас они очень за него переживают.

Кот пропал на загородной трассе. По пути из города Котельнича в Ленинское. Предположительно, он находится недалеко от деревни Фролы.

— Если кто-то приютил котика, отзовитесь, пожалуйста, — просят хозяева.

Они же обратились к неравнодушным жителям за помощью в поисках. За Барсика объявлено вознаграждение. Его размер 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кирове пропала собака. Хозяева обещают нашедшему вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Фото: vk.com/vkotle