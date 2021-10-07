В Кировской области за сутки госпитализированы 582 человека с коронавирусом

За 6 октября в Кировской области госпитализировали 582 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в областном минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация весьма напряженная. На сегодня ковидом болеют более 13,5 тысяч жителей региона. 4773 из них находятся на стационарном лечении.

Среди пациентов много молодых. Есть среди них и смертельные случаи. Только за последнюю неделю скончались двое пациентов в возрасте 27 и 44 лет.

На 7 октября в реанимации находятся 165 пациентов. 39 из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Еще 109 находятся на неинвазивной вентиляции легких.

В связи с ухудшением ситуации в Кировской области разворачиваются дополнительные койки. В настоящее время коечный фонд для лечения COVID-19 и пневмоний насчитывает 5269 мест, 1658 из них оснащены кислородной поддержкой. Инфекционные госпитали работают в 27 медучреждениях Кирова и ЦРБ.

Как отмечает первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, система здравоохранения справляется с нагрузкой, но работа идет на пределе.

— За прошедшие сутки бригадами скорой помощи выполнен 1971 выезд, в усиленном режиме работают бригады неотложной медицинской помощи. Медицинские работники первичного звена принимают пациентов и обсуживают вызовы до поздней ночи. Вирус значительно помолодел, тяжело болеют и дети, — говорит первый зампред.

Защититься от тяжелых форм заболевания поможет вакцинация и соблюдение мер защиты от коронавируса. По приведенной ранее статистике, привитые пациенты легче переносят болезнь в 98 процентах случаев.