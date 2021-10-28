В Кировской области за сутки сделали прививки от коронавируса 9,1 тысячи человек

27 октября в Кировской области от коронавируса вакцинировались 9191 человек. Это рекордная цифра за день. Об этом сообщается в ежедневной статистике оперштаба.

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 274 новых случая COVID-19. Всего в настоящее время лечение от коронавируса проходят 16187 человек. 205 из них находятся в реанимации, 53 дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

В минздраве напоминают, что главной мерой профилактики заболевания остается вакцинация.

Накануне для борьбы с распространением коронавируса в Кировской области был введен еще ряд ограничительных мер. Так, заведения общепита в регионе запретили работать по ночам, а непривитых кировчан старше 60 лет предписали вывести на удаленную работу.