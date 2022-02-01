В Кировской области заблокировали сайт, торгующий электроудочками

В Кировской области по требованию прокуратуры заблокировали сайт, посвященный незаконной добыче водных ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Браконьерский интернет-ресурс обнаружили сотрудники прокуратуры Нолинского района. На сайте была размещена информация об изготовлении и продаже запрещенных орудий (электроудочек) и о способах ловли рыбы. Ресурс был доступен для неограниченного круга лиц.

Между тем, по законодательству РФ, такие данные являются запрещенными к распространению, поскольку побуждают граждан к совершению незаконных деяний. В целях устранения нарушений в суд был направлен иск о блокировке ресурса.

Суд вынес решение заблокировать сайт. Информация об этом направлена в Роскомнадзор, который включит указанный ресурс в Единый реестр запрещенной информации.

Ранее в Кировской области заблокировали 11 сайтов, предлагающих поддельные сертификаты о вакцинации.