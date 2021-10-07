В Кировской области заблудившийся пенсионер провел ночь у костра

В Кировской области полицейские нашли заблудившегося пенсионера. Мужчина провел в лесу больше суток. О поисках рассказали в УМВД.

Инцидент произошел в Юрьянском районе. В полицию обратилась дочь пропавшего Василия Елпашева. Она сообщила, что около 7 часов утра ее 67-летний отец уехал в лес за грибами на электричке. Мужчина вышел на станции «Чащинский» и направился в сторону деревни Тутыги.

Около 18 часов пенсионер отзвонился дочери. Мужчина сказал, что заблудился и не может найти обратную дорогу. Поскольку уже стемнело, грибник развел костер и остался ночевать у огня. Мобильный телефон он выключил, чтобы не разряжалась батарейка.

Сотрудники полиции начали поиски вместе с волонтерами отряда «Лиза Алерт». Поисковики прочесали лесной массив в предполагаемом месте пропажи. Поиски осложнялись тем, что ночью была минусовая температура, а связи с мужчиной не было.

Мужчину искали всю ночь и почти весь следующий день. К вечеру пенсионера обнаружили в 7 километрах от станции 50-й километр. Пропавшего вернули домой. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Фото: vk.com/lizaalert_kirov