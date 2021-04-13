В Кировской области задержали фальшивомонетчика из Казани

5 фактов сбыта фальшивых купюр были зафиксированы в Вятских Полянах в конце марта – начале апреля.

Все преступления происходили по схожей схеме: неизвестный злоумышленник заходил в местные магазины, делал небольшую покупку и расплачивался 5-тысячной банкнотой. Получив сдачу, мужчина спокойно уходил.

По факту сбыта фальшивых банкнот было возбуждено уголовное дело. При проверке выяснилось, что все поддельные купюры имели похожие номера.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого. Им оказался 20-летний «пришелец» из Казани. Кировские полицейские отправились в служебную командировку в Татарстан, где и задержали молодого человека. В своих преступлениях он сознался.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. А жителей области просят быть внимательнее, принимая крупные купюры от кого бы то ни было.

Ранее в Кирове задержали супругов-фальшивомонетчиков.