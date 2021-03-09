В Кировской области задержали магазинного взломщика

Инцидент произошел в Нолинске. В одном из магазинов сработала охранная сигнализация. Информация об этом поступила на пульт вневедомственной охраны.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили, что в магазине сломана дверь и разбито стекло. По горячим следам начались поисковые мероприятия.

Вскоре в городе заметили одинокого прохожего, который попытался скрыться от стражей порядка. Но не успел — его задержали, а потом вместе с собственником магазина отправились просматривать камеры видеонаблюдения.

При просмотре подозрения подтвердились — взломщиком оказался задержанный. 25-летнего молодого человека передали в руки полицейских.

Ранее мы писали, что в Кирове мужчина ограбил магазин со спящим продавцом. «Кража года» попала на видео.