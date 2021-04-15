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В Кировской области задержали преступника, объявленного в розыск за убийство

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Убийство было совершено 13 апреля в селе Шурма Уржумского района.

35-летний местный житель, будучи нетрезвым, напал на женщину и причинил ей несколько ранений. Потерпевшая скончалась на месте, а преступник скрылся с места происшествия.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, а подозреваемого объявили в розыск. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий местонахождение мужчины было установлено.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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Юлия Зорина