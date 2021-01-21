В Кировской области задержан продавец оружия

Сейчас мужчине грозит уголовная ответственность.

В Нолинском районе полицейские провели операцию по задержанию мужчины, который торговал оружием. Ему 56 лет. Дома у него долгое время лежал обрез ружья. Он решил его продать. Такой сбыт считается незаконным и опасным.

О намерении мужчины совершить продажу оружия узнали полицейские. Они отправились в обозначенное место. Сделка к этому времени состоялась. Покупатель добровольно отдал обрез сотрудникам правоохранительных органов. Оружие уже направлено на экспертизу.

В отношении продавца возбуждено уголовное дело. Статья — незаконный сбыт оружия. Все обстоятельства выясняются. Известно, что мужчина ранее уже был судим. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

К слову, в Кировской области сотрудники полиции продолжают принимать от населения оружие, боеприпасы. Тем, кто добровольно отдаст ружья, пистолеты, патроны, которые хранятся незаконно, уголовная ответственность не грозит. Кроме того, за каждый опасный предмет полагается выплата. Например, за боевое ручное стрелковое оружие можно получить 4,5 тысячи рублей. За огнестрельное гладкоствольное — 3 тысячи рублей.

Фото: zen.yandex.ru