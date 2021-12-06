В Кировской области зафиксировали рост инвестиций в основной капитал

В Кировской области за 9 месяцев направлено 47,2 млрд руб. инвестиций в основной капитал.

Это +5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



По данным Кировстата, основной источник финансирования инвестиционных вложений (65,2%) — собственные средства предприятий и организаций.

Из привлечённых средств 13,7% — бюджетные (из них 8,7% — средства федерального бюджета, 4,2% — областного, 0,8% — местных бюджетов), 7,4% —

средства населения, привлечённые для долевого строительства, 6,1% — банковские кредиты, 3,7 — заёмные средства других организаций.

Наиболее привлекательные для инвестиций сферы — производство химических веществ и химических продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, выпуск пищевых, резиновых и пластмассовых изделий.