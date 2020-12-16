В Кировской области зафиксировано 2 ДТП с пострадавшими

Оба происшествия случились 15 декабря. Одно в Котельниче, другое — в Малмыже.

Во вторник около 8 часов в Котельниче столкнулись два авто. Авария произошла у дома №42 на улице Советской. Здесь «Лада Гранта» врезалась в стоявший на обочине BYD. После чего отечественный автомобиль врезался в столб. Техника была сильно повреждена. 24-летний водитель «Лады» получил небольшие травмы.

В этот же день в 9:20 в Малмыже произошло ДТП с участием пешехода. На улице Комсомольской китайский автомобиль Geely сбил женщину. К счастью, помощь медиков ей не потребовалась. 53-летняя пострадавшая отряхнулась и лишь будет вспоминать этот неприятный эпизод.

Ранее мы сообщали о том что в Кировской области машина повисла на мосту.