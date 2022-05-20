В Кировской области зафиксировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит

С начала сезона-2022 от укусов клещей пострадали 3026 жителей Кировской области. Это в 2,3 раза выше среднемноголетних цифр. 2,4 тысячи пострадавших – взрослые, 651 – дети. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Больше половины укушенных поймали клещей на садовых участках. Часть кировчан пострадали от укусов во время отдыха на природе.

В лабораториях исследовано 3052 клеща. 51,7 процента из них заражены клещевым боррелиозом (болезнью Лайма),8 процентов – эрлихиозом человека, 1,2 процента – клещевым энцефалитом. Зафиксировано 2 случая подозрения на клещевой энцефалит, один из них – у ребенка.

Куда сдать клеща на анализ в Кирове

в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Свободы, 64а. График работы: понедельник-пятница – с 8 до 16 часов, выходные и праздники – с 8 до 14 часов. Телефон 8(8332) 38-19-16;

в инфекционную больницу. Телефоны: 8(8332)218-898, 8(8332) 223-522;

в центр «Лайт». Телефоны: 8(8332) 711-100, 8(8332) 255-100;

в ООО «АФЛО-ЦЕНТР». Телефоны: 8(8332) 497-003, 8(8332)680-333.

Отметим, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В этом году привиты 23,5 тысячи человек, в том числе 9,4 тысячи детей. Прививку можно сделать и сейчас.