В Кировской области загорелась чага

Инцидент произошел 28 июня в деревне Ичетовкины Афанасьевского района. О происшествии сообщила районная газета «Призыв».

Возгорание произошло около полудня в цехе для сбора березового гриба – чаги. На ликвидацию огня выехало 5 единиц техники. Пожар был потушен через час.

Как стало известно позже, в сушильной камере во время сушки загорелась чага. Причина пожара и размер причиненного ущерба устанавливаются.

Ранее мы писали, что в одну из июньских ночей в Кирове сгорел жилой деревянный дом.

Фото: 33 ПСЧ