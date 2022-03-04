В Кировской области заключено 75% контрактов на ремонт дорог

На начало марта в Кировской области заключено 75 процентов контрактов на ремонт дорог. Об этом сообщил и.о. министра транспорта Юрий Шевелев на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона.

Мероприятие прошло под руководством губернатора Игоря Васильева. Глава региона подчеркнул, что транспортная сфера важна для развития всех отраслей.

— Если в регионе не будет нормальных дорог, не будет возможности развития ни сельского хозяйства, ни промышленности, которые являются ключевыми. Поэтому у меня большая просьба – внимательно следить за ходом дорожных работ и выполнением гарантийных обязательств, — сказал Игорь Васильев.

Исполняющий обязанности областного минтранса Юрий Шевелев рассказал, что в 2022 году дорожный фонд региона составит 10,8 миллиарда рублей. На эти деньги планируется отремонтировать более 300 километров дорог.

В настоящее время заключено 75 процентов контрактов на ремонт по проекту БКД. 100-процентная готовность будет к 1 апреля. Подрядчики уже ведут подготовительные работы: закупают материалы, проверят технику, готовят к весеннему паводку водопропускные сооружения.

Также Юрий Шевелев рассказал о работе сферы общественного транспорта. В настоящее время в регионе действует 419 маршрутов, 336 из них – муниципальные, 83 – межмуниципальные. Закупка 117 новых автобусов позволила существенно обновить автопарк и снять остроту транспортного вопроса. Так, новые автобусы получили Вятские Поляны. Сохранены и все социально значимые маршруты по железнодорожным направлениям.