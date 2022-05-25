В Кировской области закрывается газета «Омутнинские вести+»

25 мая вышел последний номер газеты «Омутнинские вести+». Об этом сообщил в своем телеграм-канале «Скользкая собака» «11-кратный главред» Евгений Зиновьев.

Он отметил, что издание закрывается полностью – и печатная версия, и сайт. Причина – сначала пандемия коронавируса, а затем санкции.

«Омутнинские вести+» много лет были доказательством того, что и в маленьком городке можно делать «крутое частное медиа». Однако события последних двух лет сильно подкосили издание.

— СМИ не вошли в обновленный перечень пострадавших отраслей, следовательно, будут выживать сами. Вернее, подыхать. Ну, спасибо хотя бы за прошлогоднюю отсрочку кончины, — написал главный редактор «Омутнинских вестей+» Игорь Ходырев в своем тг-канале еще в марте.

Последний номер газеты вышел с такой шапкой:

Отметим, что пока и сайт, и соцсети газеты работают.

Фото: t.me/ezinoviev