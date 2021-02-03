В Кировской области заметили лису, которая не боится высоты

Животное забралось на крышу жилого дома.

В интернете набирают популярность фотографии лисы, которая находится на кровле дома. Зверёк сначала спокойно стоит, а потом сидит недалеко от трубы и смотрит вдаль. Возможно, труба была ещё тёплая, поэтому привлекла пушистого хищника.

Снимки сделаны в Уржумском районе в селе Петровское. Дом, на котором находится животное, жилой. Местные жители, заметившие лису, удивились её поведению. Кого-то картина умилила, а кого-то напугала.

По словам людей, подобное поведение лисы очень подозрительно. Здоровое животное не будет выходить к людям в светлое время суток, обычно лесные зверьки опасаются населённых пунктов. И тем более странно, что она не испугалась высоты и забралась на крышу. Жители предположили, что она болеет бешенством и сталкиваться с ней опасно.

Ранее мы писали, что в Котельниче лиса гуляет по улицам и совершенно не боится людей.

Фото: Татьяны Шишкиной vk.com/public200414162