В Кировской области заметили необычную радугу

Редкое явление удалось сфотографировать на границе Юрьянского и Мурашинского районов.

Паблик «Любительская Метеорология в Кирове» продолжает знакомить пользователей интернета с необычностями, которые дарит нам природа. Вчера поздно вечером там появились снимки одного из самых редких явлений — туманной радуги. Запечатлеть дугу, которая возникла в морозный день, удалось Людмиле Батиной.

Как рассказала девушка, она ехала по трассе Юрья — Опарино. На границе Юрьянского и Мурашинского районов заметила купол над трассой. Сделала несколько снимков и поделилась ими в интернете.

Подобное явление наблюдала и Надежда Колосницына-Демина. Ей удалось получить фотографию необычной радуги в деревне Стрельская Опаринского района.

Как рассказали любители метеорологии, туманная радуга — это оптическое явление, которое возникает из-за преломления света в воздушных капельках воды. На радугу это похоже прежде всего формой. Однако её цвета не яркие. Дуга имеет блеск, но основной цвет — белый с переливами.

Ранее мы писали, что жители Кировской области заметили странный купол над населённым пунктом.

Фото: vk.com/meteokirov