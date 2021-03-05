В Кировской области заметили НЛО

Жители Вятскополянского района стали свидетелями странного случая.

В паблике «ПОЗИТИВНЫЕ ПОЛЯНЫ» за последние дни появилось сразу несколько публикаций, в которых люди говорили о неопознанных летающих объектах.

Сначала один из горожан заметил светящийся объект в Вятских Полянах. Он кружил над улицей Урицкого, а после улетел в центр населённого пункта. Всё произошло в вечернее время.

Накануне появилась информация про НЛО уже в Красной Поляне. Заметить летающий аппарат удалось Сергею. Он даже сделал фото.

Пользователи интернета делятся своими предположениями насчёт инопланетян. Кто-то в них абсолютно не верит. Кто-то наоборот считает, что летающие тарелки действительно кружат над нами. Некоторые жители написали, что над районом мог летать квадрокоптер.

Ранее мы писали, что кировчане смогут увидеть на небе необычную звезду.

Фото: vk.com/43portal