В Кировской области запретят продажу алкоголя в многоквартирных домах

С 1 сентября в Кировской области будет запрещена розничная продажа спиртного в заведениях общепита, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь зала обслуживания посетителей — меньше 50 кв.м.

Такое решение приняли сегодня депутаты Заксобрания. Оно коснётся 47 заведений в Кирове и районах. Ранее ограничение по площади составляло 30 кв.м.

По мнению авторов законопроекта, это поможет снизить уровень алкоголизации населения, поможет в борьбе с «пьяной» преступностью и с нелегальной торговлей спиртными напитками, а также обеспечит покой жильцов в многоквартирных домах.

Законопроект получил положительное заключение губернатора, прокуратуры и Общественной палаты.