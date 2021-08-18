В Кировской области запустили туристический чат-бот

Он создан на базе мессенджера Telegram и представляет собой автоматический помощник по поиску мест отдыха, маршрутов, памятных и знаковых мест Кирова и области.

Это совместная разработка региональных министерств информационных технологий и связи, спорта и молодёжной политики, а также Центра развития туризма области. А собственно за создание чат-бота отвечали специалисты «Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» и студенты колледжа ВятГУ.

С его помощью гости региона могут получить информацию о вариантах размещения, заведениях общепита, достопримечательностях, вариантах отдыха и экскурсий, сувенирах. В дальнейшем его функционал и наполнение будут дополняться.

«В туристической отрасли активно применяются цифровые решения, и создание чат-бота — ещё один шаг в этом направлении. Подобные проекты реализуются в других городах, и мы находимся в общероссийском тренде», — рассказывает и.о. министра спорта и молодёжной политики Георгий Барминов.

Перейти в чат-бот можно по ссылке